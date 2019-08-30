Росгвардия выявила в 2019 году около 2000 нарушений в работе частных охранных организаций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росгвардия в 2019 году провела 5 тыс. проверок частных охранных организаций, в ходе которых выявлено 2 тыс. нарушений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"В ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено почти 5 тыс. проверок, где выявлено 2 тыс. нарушений", - сказал он.

По его словам, также в этом году было выявлено 700 нарушений правил оборота оружия сотрудниками ЧОП, по которым составлены административные протоколы.