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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Адвокат не исключил, что вопрос обмена заключенными между РФ и Украиной решится 30 августа

Адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков заявил, что вопрос обмена может решиться в течение дня

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной, возможно, будет решен в течение пятницы. Об этом сообщил ТАСС адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.

"Надо немного набраться терпения. В течение дня все должно проясниться и решиться", - сказал он.

Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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