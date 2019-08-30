Росгвардия аннулировала в 2019 году 25 тыс. лицензий на хранение гражданского оружия

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росгвардия в 2019 году аннулировала 25 тыс. лицензий и разрешений на хранение гражданского оружия. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"В рамках проведенных контрольных мероприятий по различным основаниям аннулировано более 25 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие, из оборота изъято и добровольно сдано гражданами около 93 тыс. единиц гражданского оружия", - сказал он.

Он также отметил, что задача сотрудников ведомства не только осуществлять контроль и надзор, но и проводить профилактическую и разъяснительную работу, которая приносит конкретные результаты.

"Так, благодаря принятым мерам в этом году удалось достичь снижения почти на 20% количества утраченного и похищенного у граждан оружия. В вопросах профилактики нам большое содействие оказывают средства массовой информации и экспертное сообщество, эту работу мы будем активно продолжать и в дальнейшем", - заключил Золотов.