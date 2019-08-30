Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Актер и музыкант Петр Мамонов останется под присмотром врачей кардиологического отделения Первой Градской больницы имени Пирогова в Москве до следующей операции на сердце. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его супруга Ольга Мамонова.

"Второе стентирование (установка в сосуды специального каркаса, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом - прим. ТАСС) будет через 26 дней, по моим подсчетам. До этого его не выпишут, он будет в обычной палате. Врачи говорят, что состояние стабильное", - сказала она.

Мамонов был госпитализирован 24 августа в Москве. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан".

Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".