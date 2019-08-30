Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киева

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту "Киев" (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

По словам родственников, они приехали в аэропорт, узнав из появившейся в СМИ информации о том, что обмен якобы состоится сегодня. Они также утверждают, что никаких официальных подтверждений данной информации у них нет.

В аэропорту также собираются простые украинцы, некоторые приехали с цветами. "Я узнала по телевидению, что утром прилетят наши моряки, и приехала их поддержать", - сказала одна из присутствующих в зале прилета.

Вместе с тем никого из представителей украинских властей в аэропорту нет, официальных комментариев журналистам никто не дает.

Этой ночью украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу, а заключенные в России граждане Украины должны этим утром прибыть в киевский аэропорт. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. При это она заявила, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается".