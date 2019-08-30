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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киева

По словам родственников, никаких официальных подтверждений того, что обмен якобы состоится сегодня, у них нет

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту "Киев" (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

По словам родственников, они приехали в аэропорт, узнав из появившейся в СМИ информации о том, что обмен якобы состоится сегодня. Они также утверждают, что никаких официальных подтверждений данной информации у них нет.

В аэропорту также собираются простые украинцы, некоторые приехали с цветами. "Я узнала по телевидению, что утром прилетят наши моряки, и приехала их поддержать", - сказала одна из присутствующих в зале прилета.

Вместе с тем никого из представителей украинских властей в аэропорту нет, официальных комментариев журналистам никто не дает.

Этой ночью украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу, а заключенные в России граждане Украины должны этим утром прибыть в киевский аэропорт. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. При это она заявила, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается".

Теги
УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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