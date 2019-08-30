В Японии прекратил свою работу K Computer

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японский суперкомпьютер К, установленный в Японском государственном исследовательском институте Рикэн, в пятницу официально прекратил свою работу. Торжественная церемония отключения суперкомпьютера, который проработал более восьми лет, прошла в городе Кобе.
本日、#スパコン「#京」が電源を落とします。1秒間に1京回の計算能力のシミュレーションが新素材や創薬の研究開発を支えました。後継機である「#富岳」にも期待ですね！#スーパーコンピュータ #富士通— 富士通(株)FUJITSU Japan (@FujitsuOfficial) August 30, 2019
スパコン「京」が電源停止 新素材・創薬支えた7年: 日本経済新聞 https://t.co/MDycZqwjSl
За время своего существования К использовался для проведения сложных симуляций стихийных бедствий и борьбы с ними, моделирований в сфере медицины и других областях.
K Computer, созданный японской компанией Fujitsu совместно с институтом Рикэн, заработал в 2011 году. Он имел производительность 15,1 петафлопс (квадриллионов вычислений в секунду). Компьютер состоял из 88 тыс. восьмиядерных процессоров, на его создание было затрачено 112 млрд иен ($1,42 млрд по курсу на то время). Однако уже в 2012 году К уступил первенство американскому суперкомпьютеру Sequoia производительностью 16,3 петафлопс. На конец 2018 года он занимал 18 строчку по производительности в рейтинге суперкомпьютеров.
В настоящее время в Японии ведутся работы по созданию нового суперкомпьютера, который должен приступить к работе к 2020 году. Предполагается, что на его создание будет потрачено порядка 100 млрд иен (почти $1 млрд).