В Японии прекратил свою работу K Computer

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японский суперкомпьютер К, установленный в Японском государственном исследовательском институте Рикэн, в пятницу официально прекратил свою работу. Торжественная церемония отключения суперкомпьютера, который проработал более восьми лет, прошла в городе Кобе.

За время своего существования К использовался для проведения сложных симуляций стихийных бедствий и борьбы с ними, моделирований в сфере медицины и других областях.

K Computer, созданный японской компанией Fujitsu совместно с институтом Рикэн, заработал в 2011 году. Он имел производительность 15,1 петафлопс (квадриллионов вычислений в секунду). Компьютер состоял из 88 тыс. восьмиядерных процессоров, на его создание было затрачено 112 млрд иен ($1,42 млрд по курсу на то время). Однако уже в 2012 году К уступил первенство американскому суперкомпьютеру Sequoia производительностью 16,3 петафлопс. На конец 2018 года он занимал 18 строчку по производительности в рейтинге суперкомпьютеров.

В настоящее время в Японии ведутся работы по созданию нового суперкомпьютера, который должен приступить к работе к 2020 году. Предполагается, что на его создание будет потрачено порядка 100 млрд иен (почти $1 млрд).