Корабль ВМФ Испании доставил в страну часть спасенных Open Arms мигрантов

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Корабль ВМФ Испании доставил в пятницу из Италии в пиренейское королевство часть мигрантов, спасенных судном испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе правительства.

Корабль с 15 нелегалами зашел в порт Сан-Роке (автономное сообщество Андалусия). Судно ВМФ отчалило от берегов Сицилии во вторник. Среди мигрантов, которых согласился принять Мадрид, граждане семи государств, указывается в сообщении.

Open Arms оказало помощь мигрантам в начале августа в водах Средиземного моря. Когда судно НПО провело уже около трех недель в ожидании разрешения на вход в порт какой-либо европейской страны, прокуратура города Агридженто (о. Сицилия) постановила конфисковать судно и провести эвакуацию около ста нелегалов, которые находились на борту.

Представитель Европейской комиссии Наташа Берто сообщила, что Франция, Германия, Люксембург, Испания и Португалия согласились принять мигрантов.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.