"Яндекс.Лицей" расширил свою географию до 131 города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Образовательный проект для школьников по обучению программированию "Яндекс.Лицей" в новом учебном году стартовал на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана, что вдвое больше, чем годом ранее. Новый набор начался в пятницу, 30 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"В "Яндекс.Лицее" ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами", - отметила руководитель проекта Марина Суслова.

Как пояснили в компании, обучение в "Яндекс.Лицее" бесплатное, программа рассчитана на два года, причем первый год школьники осваивают язык программирования Python, а на втором - основы промышленного программирования.

"В большинстве городов занятия проходят после 15:00 на базе технопарков и учебных заведений. В 18 городах "Яндекс.Лицей" будет работать на базе детских учебных центров IT-cube - по соглашению с Фондом новых форм развития образования. Часть ребят учатся по программе "Яндекс.Лицея" в рамках основной школьной программы, в некоторых городах есть дистанционная форма обучения", - добавили в пресс-службе.

В "Яндексе" напомнили, что проект набирает школьников четвертый раз, весной 2019 года его окончили 560 человек. При этом в новом учебном году, добавили в компании, в проекте будет учиться более 8 тыс. человек, включая второкурсников. Заявки на обучение принимаются от учеников 8 и 9 классов, подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

Кроме того, в "Яндексе" уточнили, что сейчас проект реализуется в 58 регионах, не исключив, что через год "Яндекс.Лицей" появится во всех регионах РФ, а общая аудитория вырастет примерно в полтора раза - до 10 тыс. человек.

"Яндекс.Лицей" был запущен в 2016 году. Проект работает при поддержке региональных министерств образования и связи и рекомендован АНО "Цифровая экономика". Повышение цифровой грамотности населения и поддержка молодых программистов и специалистов в IT-сфере является частью мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".