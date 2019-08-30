"Кровь декана" и ручка ректора: как в вузах России посвящают первокурсников в студенты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские студенты готовятся к Дню знаний и планируют традиционные вузовские мероприятия для первокурсников - в Крыму и на Алтае им предстоит пойти в поход, в Пензе - попробовать индийский суп из чечевицы, а в Томске выпить "крови декана". О том, какие многолетние традиции существуют в разных институтах и университетах, какие испытания должны пройти вчерашние абитуриенты, чтобы по праву считаться студентами, рассказали ТАСС в вузах российских регионов.

"Кровь декана" с сушками

Часто встречаются обычаи, которые связаны не с профессией, а с общей для всех учащихся студенческой жизнью. Самая "кровожадная" из них существует в студенческой столице Сибири - Томске. Как рассказал ТАСС замдекана по воспитательной работе радиофизического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Михаил Политов, неизменным атрибутом праздника для юных радиофизиков является "кровь декана".

"Мы выбираем воскресенье, когда хорошая погода, и идем в Ботанический сад, там проводим различные игры, чтобы ребята узнали друг друга ближе и подружились. Затем новенькие едят кашу первокурсника - это смесь разных круп и специй, а также пьют "кровь декана" - томатный сок, смешанный с солью, перцем и множеством других специй, чтобы "Ух!", - рассказал он.

Примерно такая же гастрономическая традиция существует в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ): каждый год первокурсники факультета летательных аппаратов (ФЛА) - их нынче порядка 250 человек - едят сушку в "сушке". Так в НГТУ называют сверхзвуковой истребитель Су-27.

"Первокурсники в лаборатории, в которой стоит настоящий Су-27, должны пройти специальный ритуал. Они забираются в самолет, садятся за штурвал и съедают там сушку", - рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Ожившие памятники и ручка ректора

Многие обычаи символизируют нелегкую учебу, которая ожидает первокурсников в ближайшие годы, и специальные ритуалы призваны ее облегчить. Так, в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ), который в 2020 году отметит свое 90-летие, есть две традиции: по самой "древней" из них студенты последнего курса передают символический ключ знаний первокурсникам. Второму обычаю, напротив, всего год, и связан он с "глыбой ума" - это арт-объект, который появился в 2018 году рядом с одним из корпусов СГТУ.

"Это большой камень, привезенный и установленный сюда специально. К "глыбе ума" первокурсники прикладывают ладошки, чтобы получить успех в учебе", - рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Студентов Алтайского государственного технического университета в День знаний с поздравлениями приходит сам основатель вуза - изобретатель Иван Иванович Ползунов, создавший первую в России паровую машину и первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель. Памятник изобретателю установлен перед главным корпусом вуза.

"Иван Иванович раз в году перестает быть просто памятником и спускается к новоприбывшим студентам, чтобы познакомиться и напомнить, что все собрались здесь, чтобы хранить его наследие - создавать новые технологии и развивать науку, - рассказали ТАСС в университете. - А если серьезно, то это специалист центра культурно-массовой работы переодевается и выезжает к первокурсникам то в карете, то на байке, то в ретро-автомобиле".

Посвящение в студенты уже прошло в Уфимском государственном университете. Еще 3 августа ректор вуза Николай Криони подписал приказ о зачислении прямо перед первокурсниками и по традиции подбросил в воздух ручку. "У нас примета - если поймаешь ручку, то не отчислят из вуза", - объяснила ТАСС директор пресс-центра вуза Елена Каткова.

Похожая традиция существует в Камчатском госуниверситете им. Витуса Беринга - много бумажных самолетиков с пожеланиями студентам запускают 1 сентября ректор, деканы факультетов и их заместители. Считается, что пойманное пожелание обязательно сбывается, отметили в вузе.

Испытания природой и городом

Для некоторых вузов церемония посвящения в студенты становится настоящим приключением и может длиться не один день. На географическом факультете Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, особая традиция существует более 25 лет. В конце сентября 200 будущих географов, экологов и специалистов в области туризма отправятся в поход в горы к древнему святилищу, где были найдены остатки стоянки древнего человека, которым более 10 тыс. лет.

Как рассказал ТАСС декан факультета географии, геоэкологии и туризма, доктор географических наук Борис Вахрушев, по пути к пещере первокурсники должны будут преодолеть овраги, показать свое умение установить палатку и разбить лагерь.

Поход для студентов-первокурсников устраивают и в Горно-Алтайском госуниверситете. "Более 50 лет у нас в конце сентября проводится туристический слет, это одна из старейших вузовских традиций в РФ. Студентов вывозят за город, они вяжут туристические узлы, занимаются установкой палаток, поют туристические песни, готовят еду, и на конкурсе определяется лучшая команда первокурсников", - рассказали в вузе.

Квест, но уже в городских условиях, устраивают для первокурсников Оренбургского госуниверситета (ОГУ). В 2019 году вуз встречает более 6 тыс. новичков. Испытание для них - поиск нужного корпуса, которых в вузе целых 17. Похожий квест в формате "город" проходят и первокурсники Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ), их в 2019 году более 2,5 тыс., почти половина - из других регионов и стран.

"Студенты поделятся примерно на 200 команд, в каждой из которых будут представители разных специальностей. За день они познакомятся с распределенным кампусом (в НовГУ семь институтов и четыре колледжа, каждый имеет свой корпус), получат целостное представление о городе и, конечно, первое впечатление о его культурном и историческом наследии", - сказали в управлении информации и коммуникационной политики НовГУ.

Жаркий русский Север

Отдельные традиции в российских вузах связаны с иностранными студентами. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) им. М. В. Ломоносова, одном из самых северных вузов страны, в этом году 200 первокурсников-иностранцев. Впервые по программе полного цикла бакалавриата в 2019 году в этом вузе начнут учебу студенты из Японии, Ганы, Нигерии, Зимбабве и Республики Чад. Познакомиться с университетом иностранным первокурсникам будут помогать волонтеры-тьюторы.

"На первом этапе нам важно познакомить иностранных студентов с культурой Русского севера, нашего Поморья, - сказала ТАСС начальник управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина. - Мы это делаем в нашем совместном проекте с правительством области и Северным государственным медицинским университетом. Каждый сентябрь организуем большой красивый праздник "Welcome на Поморье!" Он включает мастер-классы, интерактивные площадки, приветствия со стороны университетов, города и региона. Очень важно, чтобы они друг с другом познакомились в неофициальной обстановке, поэтому будет и праздничная дискотека".

В других вузах, где также учатся студенты-иностранцы, знакомство со студенческой жизнью в России начинается с национальной кухни. Так, в Оренбургском государственном университете традиционно проводят встречу "Кухни мира". "Студенты из Японии, Таджикистана, Узбекистана и других стран представляют свои блюда. Рассказ о бытовых и кулинарных традициях помогает лучше узнать друг друга", - рассказал ТАСС проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов.

В Пензенском госуниверситете (ПГУ) в День знаний студенты из Индии готовят праздничный ужин из блюд национальной кухни. "Готовим любое блюдо - рагу, вместе с ним лепешки, которые называются роти (делаются из цельнозерновой муки и воды - прим. ТАСС), рис и суп дал (из чечевицы или нута с пряностями - прим. ТАСС)", - рассказал ТАСС аспирант Санджай Хадия.

Кроме того, индийские студенты готовятся к встрече первокурсников, которые впервые приедут в Пензу в конце сентября - начале октября. По словам собеседника агентства, встреча происходит в Москве, а по приезде в Пензу первокурсников знакомят с городом и, прежде всего, покупают теплую одежду, так как новоприбывшие имеют в гардеробе лишь вещи, рассчитанные на индийский климат.

Белые халаты Кавказа

Многие вузовские традиции так или иначе связаны с будущей специальностью студентов. Так, Камчатский государственный технический университет, который готовит судомехаников и судоводителей, традиционно проводит "крещение" первокурсников морской водой на берегу Авачинской бухты. В Башкирском государственном медицинском университете на вечере посвящения в студенты проводится передача первого врачебного халата первокурсникам.

Впервые белые халаты наденут этом году в День знаний и 617 первокурсников одного из старейших медицинских вузов России - Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ). После зачитывания "Торжественного обещания первокурсника" студенты надевают халаты под знаменитую песню "Люди в белых халатах". "Таким образом, уже с самого первого шага своей студенческой жизни они должны не только прочувствовать свою сопричастность к огромному медицинскому и фармацевтическому сообществу, но и вливаются в его ряды полноценными членами", - рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Еще одной традицией вуза в День знаний является общая фотография - одетые в белые халаты студенты выстраивают фигуру "сердце" и буквы "ПМФИ" на площадке около вуза. Это символизирует и любовь к ставшему теперь родному институту, и сопричастность к профессии, и конечно, чистые помыслы и добросердечие, без которых невозможна работа в сфере здравоохранения.