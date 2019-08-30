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Северный Кавказ

Чеченский ансамбль "Вайнах" подарит зрителям новые постановки

В их числе будет представлен массовый танец "Кура хелхар"

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" на свой 80-летний юбилей подарит зрителям новые постановки, в том числе самый массовый танец "Кура хелхар". Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

"Ориентировочно в конце сентября состоится юбилейный концерт. Ансамбль представит программу, которая включает 5-6 новых танцев и старые постановки в новой редакции. Одним из самых зрелищных станет массовый танец "Кура хелхар" художественного руководителя Рамзана Ахмадова. В октябре "Вайнах" с новыми постановками отправится на гастроли по городам России", - отметил собеседник ТАСС.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 80 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.

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