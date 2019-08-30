Матвиенко призвала школы самостоятельно доработать правила о гаджетах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Школы в регионах должны, исходя из своих особенностей, выработать правила по использованию гаджетов учениками на основе принятых на федеральном уровне рекомендаций, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах.

"Я считаю, что сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение - родительские комитеты, педагогические советы - и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы. У нас есть разные школы - авторские, специализированные, и на основании высказанных рекомендаций они бы уже приняли те решения, которые должны быть реализованы в том или ином учебном заведении", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу после церемонии посвящения в студенты будущих врачей в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, председателем попечительского совета которого она является.

Она сообщила, что в течение года будет вестись мониторинг того, как действуют методические рекомендации. "Через год мы проведем еще одну дискуссию с тем, чтобы, может быть, в чем-то уточнить рекомендации или сделать их более общими", - пообещала спикер Совфеда.

По мнению Матвиенко, дискуссия об использовании гаджетов в школах получилась интересной и полезной. "Хотя консенсуса в обществе у нас пока нет, тем не менее есть общее понимание, что нужно ограничить [использование гаджетов в школах]", - считает она.

Авторы рекомендаций предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников. Минпросвещения РФ в свою очередь рекомендовало школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости, в частности по медицинским показаниям.