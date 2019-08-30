Курская область получит 240 млн рублей субсидий на празднование юбилея областного центра

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Курская область получит из федерального бюджета субсидию на общую сумму 240 млн рублей, предназначенную на мероприятия по подготовке к празднованию 1000-летия Курска, которое жители и гости региона отметят в 2032 году. Об этом в пятницу сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании в Курске.

"Тысячелетие - это мощный импульс, чтобы изменить жизнь в регионе, не только в городе. Не так давно было принято решение на уровне правительства, что теперь на федеральном уровне отмечаются только те юбилеи, которые кратны ста. Мы сделали предварительные расчеты, это около 80 млн рублей ежегодно, и эта субсидия, деньги, которые предназначены непосредственно на праздничные мероприятия и на подготовку тех учреждений, которые связаны с празднованием [1000-летия Курска]", - сказала Ярилова, отметив, что субсидия будет выделяться региону последние три года перед празднованием юбилея областного центра равными платежами.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 августа врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал главе государства об уже начавшейся подготовке к празднованию 1000-летия Курска. В частности, он отметил, что масштабные работы еще предстоит провести в историческом центре города - реновация затронет территорию более чем в 30 га.