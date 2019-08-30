Эксперт: продление каникул в школах до 1 октября негативно скажется на качестве знаний

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ученики школ при продлении летних каникул до 1 октября отвыкнут от занятий и могут забыть, как учиться, считают в межрегиональном общественном движении "Родительский комитет Северо-Кавказского федерального округа". Как сообщила в пятницу ТАСС председатель движения Кира Моисеева, с таким решением будут не согласны и большинство родителей.

Накануне СМИ сообщили об инициативе депутата Госдумы Василия Власова, который предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Как отмечается, он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"За четыре месяца дети просто забудут, как учиться. Три месяца, сезонные каникулы - тоже не мало для отдыха, продление летних каникул будет расхолаживать. Четыре месяца не тренировать ум и память - это как для спортсмена четыре месяца не заминаться спортом, никаких результатов не добиться", - сказала Моисеева. При этом она отметила, что многие ученики, которые стремятся к знаниям, ищут возможности заниматься даже на каникулах.

В некоторых школах, как отмечает собеседница агентства, после пяти недель обучения следует неделя каникул. Учителя жалуются, что ученики уже не помнят материал, который они прошли, а им приходится писать контрольные работы, говорит Моисеева. Родители тоже, по ее словам, недовольны таким количеством каникул у детей.

По словам председателя движения, родители не всегда знают, как присматривать за ребенком даже три месяца, поскольку у многих из них нет таких длинных каникул. "Думаю, если провести опрос, большинство из них будут против. Некоторые родители уже сейчас недовольны такими продолжительными каникулами в течение учебного года", - пояснила Моисеева.