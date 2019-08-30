Беглов попросил Васильеву снизить бюрократическую нагрузку на учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Общероссийском родительском собрании обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Со своей стороны, региональные власти обязуются в этом году сократить бюрократическую загруженность педагогов на 10%, отметил Беглов.

"Самое главное, на что я бы хотел обратить внимание и попросить вашей поддержки, - это, конечно, загруженность учителей, документооборот. Столько заполняется разных формуляров, документов, огромное количество. Мы тоже не стоим в стороне, [председатель городского комитета по образованию] Жанна Владимировна [Воробьева] взяла на себя повышенные обязательства, чтобы с 1 сентября хотя бы на 10% снизить эту нагрузку", - сказал Беглов.

Врио губернатора отметил, что город готов для достижения цели автоматизировать рабочие места учителей и модернизировать школы. Кроме того, с этого года в петербургских учреждениях образования увеличится число психологов, которые оказывают помощь как ученикам, так и педагогам. "Очень важный вопрос - это институт психологов в школах. Мы приняли решение, что добавляем дополнительные ставки в школах, где учеников больше 300 - там был один всего [психолог]", - пояснил Беглов.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2019 году площадкой проведения стала Академическая гимназия № 56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА).