Васильева считает, что одного часа географии в школах недостаточно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Одного часа в неделю для изучения географии в школах недостаточно, Минпросвещения РФ будет заниматься решением этой проблемы. Об этом в пятницу сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

"Одного часа в неделю по географии недостаточно, будем думать", - сказала Васильева.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году с экс-главой Минобрнауки Дмитрием Ливановым. В 2019 году площадкой для проведения собрания стала Академическая гимназия №56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей (НРА).