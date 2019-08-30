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Дело Кирилла Вышинского
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Адвокат опроверг информацию, что Вышинский покинул Украину

Андрей Доманский также заявил о давлении со стороны украинской Генеральной прокуратуры
Андрей Доманский и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский Анна Марченко/ТАСС
Описание
Андрей Доманский и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский продолжает находиться на Украине. Об этом заявил его адвокат Андрей Доманский.

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"Я хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Кирилл Вышинский находится на Украине", - заявил адвокат на выходе из здания суда.

Вместе с тем Доманский в ответ на вопрос журналистов, поменял ли Вышинский позицию об отказе участвовать в обмене удерживаемых лиц с РФ, предположил, что она остается прежней.

"Я не могу что-либо говорить, я могу только предполагать. Я также вижу, какое сейчас идет на меня давление со стороны Генеральной прокуратуры Украины", - добавил он.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Публиковались также неофициальные данные об участии Вышинского в обмене. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.

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