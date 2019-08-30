Адвокат опроверг информацию, что Вышинский покинул Украину

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский продолжает находиться на Украине. Об этом заявил его адвокат Андрей Доманский.

"Я хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Кирилл Вышинский находится на Украине", - заявил адвокат на выходе из здания суда.

Вместе с тем Доманский в ответ на вопрос журналистов, поменял ли Вышинский позицию об отказе участвовать в обмене удерживаемых лиц с РФ, предположил, что она остается прежней.

"Я не могу что-либо говорить, я могу только предполагать. Я также вижу, какое сейчас идет на меня давление со стороны Генеральной прокуратуры Украины", - добавил он.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Публиковались также неофициальные данные об участии Вышинского в обмене. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.