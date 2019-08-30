В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе Общественного телевидения на Украине

ТАСС, 30 августа. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в пятницу выразил обеспокоенность в связи с обысками, прошедшими в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Я обеспокоен сегодняшними обысками в [офисе] НОТУ и домах медиаменеджеров общественных средств массовой информации. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных СМИ", - отмечено в заявлении Дезира в Twitter.

В пятницу Государственное бюро расследований Украины провело обыск в офисе НОТУ в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц телерадиокомпании.