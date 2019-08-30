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В ОБСЕ обеспокоены обысками в офисе Общественного телевидения на Украине

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины воздерживаться от любого давления на независимость общественных СМИ

ТАСС, 30 августа. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в пятницу выразил обеспокоенность в связи с обысками, прошедшими в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Я обеспокоен сегодняшними обысками в [офисе] НОТУ и домах медиаменеджеров общественных средств массовой информации. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных СМИ", - отмечено в заявлении Дезира в Twitter.

В пятницу Государственное бюро расследований Украины провело обыск в офисе НОТУ в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении возможных противоправных действий должностных лиц телерадиокомпании.

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