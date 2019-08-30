Программы благоустройства охватывают порядка 90% Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Программы создания комфортной городской среды и благоустройства территорий охватывают порядка 90% Ставропольского края в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу губернатора Владимир Владимиров.

"В этом году практически на 90% охватываем [районы и городские округа края] программами благоустройства городской среды, местных инициатив. В целом в год тратим порядка 2,5 млрд рублей, чтобы наши города преображались", - сказал он на пленарной сессии первого всероссийского молодежного форума развития территорий.

По словам губернатора, в 2019 году регион получил более 960 млн рублей из федерального бюджета на поддержку программ благоустройства. "Программа создания комфортной городской среды, конечно, дала большой стимул. Когда-то давно 16 млн рублей тратили на все благоустройство края", - отметил Владимиров.

Первый всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и правительство Ставропольского края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.