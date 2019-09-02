Аэротакси в городе. Как сейчас работает сервис и есть ли у него будущее?

Корбен Даллас из "Пятого элемента" — вот кого представляешь в первую очередь, когда читаешь про планы развития аэротакси. Но до этого еще далеко

На днях холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о развитии системы аэротакси в Москве. Планируется, что в следующем году уже начнутся тестовые полеты между пригородом и зоной МКАД, а затем — если все сложится — из города в аэропорты. В рейсах предполагается использовать пилотируемые и беспилотные аппараты, а заказ можно будет сделать через приложение для смартфона, в том числе сочетая наземный и воздушный транспорт. Стоимость поездки, как сообщил гендиректор "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Александр Охонько, составит примерно 2,7 тыс. рублей за 15-минутный полет.

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Сейчас нормативной базы для полетов аэротакси над Москвой в черте МКАД нет, сообщили в пресс-службе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Полеты в этой зоне разрешены только на высоте выше 8100 метров, ниже летают исключительно по разовым разрешениям, и прежде всего это воздушные суда МЧС, ФСО, силовых структур. В воздушном пространстве Подмосковья нет специальных ограничений для частных полетов, за исключением некоторых запретных зон, и полеты осуществляются по стандартным правилам, в том числе в аэропорты. В "Яндекс.Такси" планируют подписать дополнительное соглашение с мэрией об организации вертолетных рейсов над руслами рек и железными дорогами. Ограничения Москвы Не все столь оптимистично оценивают идею городского аэротакси. Старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин считает, что этот вид транспорта если и найдет свою нишу в городе, то мизерную. "Москва имеет определенную специфику, которая не располагает к таким поездкам. Это город с высокой связанностью дорожной сети. Мы находимся не на удаленных друг от друга островах, как, например, Нью-Йорк, у нас территория покрыта сетью метрополитена с пешеходной доступностью", — отметил он. Массового спроса ожидать не стоит и потому, что стоимость поездки на воздушном такси будет в разы дороже.

Какие-то уникальные пользователи будут совершать уникальные поездки Павел Зюзин старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ

Спрос на полеты в аэропорт, считает он, также будет невелик: и сейчас добраться туда несложно — вариантов полно и пробок почти нет, ведь обычные такси могут ехать по выделенной полосе, да и за багаж в вертолете придется, видимо, доплачивать. Также потребуется создание дополнительной инфраструктуры, к которой предъявляются высокие требования. Например, взлет и посадка вертолета связаны с шумовым воздействием, поэтому площадки нельзя будет размещать рядом с жилыми домами. Как-то нужно будет регламентировать и правила дорожного движения.

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Гендиректор ООО "Вертолетные технологии" Виктор Мартынов считает, что, в принципе, организовать вертолетное такси в Москве реально, но для этого нужно менять законодательство. При этом он сомневается в адекватности объявленной "Яндекс.Такси" стоимости проезда. "Вертолет Bell новый стоит примерно $5 млн. Он расходует приблизительно 120 литров топлива в час. При цене в среднем 60 рублей за литр за полет 15 минут тратится 18 тыс. рублей. А еще надо учитывать зарплату пилота, амортизацию, страховки…" — посчитал он. Сомнения высказывали и в московской мэрии: заммэра Максим Ликсутов в 2017 году говорил, что массовое внедрение летающих такси в столице вряд ли возможно в ближайшем будущем. Такси вместо убытков Вне столицы аэротакси в формате аренды вертолетов существует в России несколько лет. В Подмосковье частные компании предлагают полеты от вертолетных площадок у МКАД в аэропорты, перелеты в ближайшие регионы и в какие-то места для рыбалки или охоты. Такие перевозки, по словам соучредителя компании "Ваш чартер" Кирилла Лагерева, пользуются большой популярностью, но во многом они зависят от погодных условий и поэтому выполняются преимущественно летом. В месяц в компании заказывают от 20 до 40 вертолетных чартеров. Чаще всего это обзорные экскурсии, трансферы в аэропорт, полеты на отдых в подмосковные гольф- и яхт-клубы или элитные загородные курорты, деловые поездки в ближайшие города — Тверь, Тулу, Калугу, Иваново, Смоленск, Брянск, а также на более дальние расстояния, например, в Нижний Новгород. "Популярно также для осмотра с воздуха площадок под будущие проекты. Бывают и обзорные полеты инвесторов над жилищными комплексами или облет отремонтированной дороги", — рассказал он.

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"Однако, — говорит Виктор Мартынов, — эти предложения пока играют роль тест-драйва — чтобы человек попробовал, ему понравилось, а затем он бы купил собственный вертолет". Из-за этого, считает он, услуги эти относительно недороги: так, час полета вертолета Robinson R-144 в Москве стоит около €500, а в Швейцарии — €2,5 тыс. "Это, конечно, не окупается. Но минимизирует затраты собственника: если я купил вертолет и летаю два раза в неделю, все остальное время он простаивает. Поэтому я его отдаю его под коммерцию. Этих денег хватает на то, чтобы покрыть расходы на стоянку вертолета, его обслуживание и зарплату пилота. О прибыли речи нет", — пояснил он. По его словам, сейчас полеты от МКАД к аэропортам оказываются слишком дороги и не оправдывают себя (цена от 10 до 50 тыс. рублей, полет длится от 15 до 45 минут), а перелеты к условным гольф-клубам носят, скорее, имиджевый характер. Более интересно, по его мнению, использование аэротакси для междугородних перемещений, и эта сфера постепенно развивается: еще несколько лет назад перелеты на длинные расстояния были невозможны из-за отсутствия вертолетных центров, где можно было купить топливо, а сейчас это есть. В Московском регионе вертолет в среднем используется для полетов на расстояния 30–500 км.

До Смоленска, в котором нет гражданского аэропорта, можно долететь за два часа 20 минут, на машине дорога займет часов пять-шесть. Или Белгород. Туда из Москвы самолеты летают не каждый день и в неудобное для коммерсантов время. Соответственно, ему проще полететь туда на вертолете, сделать свои дела и вечером вернуться обратно Виктор Мартынов гендиректор ООО "Вертолетные технологии"

В Санкт-Петербурге вертолетные площадки, например, организованы у Петропавловской крепости, на Английской набережной, в порту на Васильевском острове. Чаще они используются для организации обзорных экскурсий и полетов бизнесменов в ближайшие города. Развивается аэротакси в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае и в Крыму, — из-за горной местности в этих регионах до некоторых точек на машине придется добираться часами, а на вертолете — минуты. Кирилл Лагерев добавляет, что больше всего на вертолетах летают в Сибири — Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах нефтяных регионов. К побережью по воздуху За границей сфера аэротакси преимущественно развивается для междугородних перелетов или доставки из аэропорта в какие-то точки в городе или отели. Например, с Манхэттена можно на вертолете добраться до одного из трех аэропортов Нью-Йорка, а также до Восточного Хэмптона или острова Нантакет. Из аэропорта Лос-Анджелеса летают вертолеты по нескольким направлениям в Калифорнии, а также в Лас-Вегас. В Торонто можно с площадки в городе долететь до загородного коттеджа или гольф-клуба. Из аэропорта Сиднея летают чартеры в ближайшие города и отели в национальном парке "Голубые горы". Из аэропорта Хобард в Тасмании — до музея MONA. Есть перелеты между греческими островами и Афинами.

В среднем чартеры на расстояния в пределах 15–20 минут из любого аэропорта по всему миру стоят €150 за пассажирское место Виктор Мартынов гендиректор ООО "Вертолетные технологии"

Он добавил, что для людей, которые пользуются услугами вертолета, это небольшая сумма. Зато полет из Ниццы в Монте-Карло займет семь минут, а прилетев в Майами, уже через 15 минут можно оказаться на побережье и заказывать чашку кофе. Павел Зюзин заметил, что массовым явлением аэротакси нигде в мире не стало и не станет ближайшее время. "Все это обсуждение строится на заблуждении, что воздушный транспорт дает ключевые преимущества — абсолютную свободу и мобильность относительно автомобиля, а это далеко не так. Это вид транспорта, использование которого связано с дополнительными рисками и жесткими ограничениями. Если в городе одновременно поднимется 100 такси, то, скорее всего, они будут летать не как им вздумается, а по определенным маршрутам, и приземляться — только там, где это возможно. И не факт, что это место будет близко к тому, куда вам надо. Никакой суперсвободы, на мой взгляд, это не дает", — сказал он.

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