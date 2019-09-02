Аэротакси в городе. Как сейчас работает сервис и есть ли у него будущее?

На днях холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о развитии системы аэротакси в Москве. Планируется, что в следующем году уже начнутся тестовые полеты между пригородом и зоной МКАД, а затем — если все сложится — из города в аэропорты. В рейсах предполагается использовать пилотируемые и беспилотные аппараты, а заказ можно будет сделать через приложение для смартфона, в том числе сочетая наземный и воздушный транспорт. Стоимость поездки, как сообщил гендиректор "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Александр Охонько, составит примерно 2,7 тыс. рублей за 15-минутный полет.
Сейчас нормативной базы для полетов аэротакси над Москвой в черте МКАД нет, сообщили в пресс-службе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Полеты в этой зоне разрешены только на высоте выше 8100 метров, ниже летают исключительно по разовым разрешениям, и прежде всего это воздушные суда МЧС, ФСО, силовых структур. В воздушном пространстве Подмосковья нет специальных ограничений для частных полетов, за исключением некоторых запретных зон, и полеты осуществляются по стандартным правилам, в том числе в аэропорты.
В "Яндекс.Такси" планируют подписать дополнительное соглашение с мэрией об организации вертолетных рейсов над руслами рек и железными дорогами.
Ограничения Москвы
Не все столь оптимистично оценивают идею городского аэротакси. Старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин считает, что этот вид транспорта если и найдет свою нишу в городе, то мизерную. "Москва имеет определенную специфику, которая не располагает к таким поездкам. Это город с высокой связанностью дорожной сети. Мы находимся не на удаленных друг от друга островах, как, например, Нью-Йорк, у нас территория покрыта сетью метрополитена с пешеходной доступностью", — отметил он. Массового спроса ожидать не стоит и потому, что стоимость поездки на воздушном такси будет в разы дороже.
Спрос на полеты в аэропорт, считает он, также будет невелик: и сейчас добраться туда несложно — вариантов полно и пробок почти нет, ведь обычные такси могут ехать по выделенной полосе, да и за багаж в вертолете придется, видимо, доплачивать.
Также потребуется создание дополнительной инфраструктуры, к которой предъявляются высокие требования. Например, взлет и посадка вертолета связаны с шумовым воздействием, поэтому площадки нельзя будет размещать рядом с жилыми домами. Как-то нужно будет регламентировать и правила дорожного движения.
Гендиректор ООО "Вертолетные технологии" Виктор Мартынов считает, что, в принципе, организовать вертолетное такси в Москве реально, но для этого нужно менять законодательство. При этом он сомневается в адекватности объявленной "Яндекс.Такси" стоимости проезда. "Вертолет Bell новый стоит примерно $5 млн. Он расходует приблизительно 120 литров топлива в час. При цене в среднем 60 рублей за литр за полет 15 минут тратится 18 тыс. рублей. А еще надо учитывать зарплату пилота, амортизацию, страховки…" — посчитал он.
Сомнения высказывали и в московской мэрии: заммэра Максим Ликсутов в 2017 году говорил, что массовое внедрение летающих такси в столице вряд ли возможно в ближайшем будущем.
Такси вместо убытков
Вне столицы аэротакси в формате аренды вертолетов существует в России несколько лет. В Подмосковье частные компании предлагают полеты от вертолетных площадок у МКАД в аэропорты, перелеты в ближайшие регионы и в какие-то места для рыбалки или охоты.
Такие перевозки, по словам соучредителя компании "Ваш чартер" Кирилла Лагерева, пользуются большой популярностью, но во многом они зависят от погодных условий и поэтому выполняются преимущественно летом. В месяц в компании заказывают от 20 до 40 вертолетных чартеров. Чаще всего это обзорные экскурсии, трансферы в аэропорт, полеты на отдых в подмосковные гольф- и яхт-клубы или элитные загородные курорты, деловые поездки в ближайшие города — Тверь, Тулу, Калугу, Иваново, Смоленск, Брянск, а также на более дальние расстояния, например, в Нижний Новгород. "Популярно также для осмотра с воздуха площадок под будущие проекты. Бывают и обзорные полеты инвесторов над жилищными комплексами или облет отремонтированной дороги", — рассказал он.
"Однако, — говорит Виктор Мартынов, — эти предложения пока играют роль тест-драйва — чтобы человек попробовал, ему понравилось, а затем он бы купил собственный вертолет". Из-за этого, считает он, услуги эти относительно недороги: так, час полета вертолета Robinson R-144 в Москве стоит около €500, а в Швейцарии — €2,5 тыс. "Это, конечно, не окупается. Но минимизирует затраты собственника: если я купил вертолет и летаю два раза в неделю, все остальное время он простаивает. Поэтому я его отдаю его под коммерцию. Этих денег хватает на то, чтобы покрыть расходы на стоянку вертолета, его обслуживание и зарплату пилота. О прибыли речи нет", — пояснил он.
По его словам, сейчас полеты от МКАД к аэропортам оказываются слишком дороги и не оправдывают себя (цена от 10 до 50 тыс. рублей, полет длится от 15 до 45 минут), а перелеты к условным гольф-клубам носят, скорее, имиджевый характер. Более интересно, по его мнению, использование аэротакси для междугородних перемещений, и эта сфера постепенно развивается: еще несколько лет назад перелеты на длинные расстояния были невозможны из-за отсутствия вертолетных центров, где можно было купить топливо, а сейчас это есть. В Московском регионе вертолет в среднем используется для полетов на расстояния 30–500 км.
В Санкт-Петербурге вертолетные площадки, например, организованы у Петропавловской крепости, на Английской набережной, в порту на Васильевском острове. Чаще они используются для организации обзорных экскурсий и полетов бизнесменов в ближайшие города. Развивается аэротакси в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае и в Крыму, — из-за горной местности в этих регионах до некоторых точек на машине придется добираться часами, а на вертолете — минуты. Кирилл Лагерев добавляет, что больше всего на вертолетах летают в Сибири — Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах нефтяных регионов.
К побережью по воздуху
За границей сфера аэротакси преимущественно развивается для междугородних перелетов или доставки из аэропорта в какие-то точки в городе или отели. Например, с Манхэттена можно на вертолете добраться до одного из трех аэропортов Нью-Йорка, а также до Восточного Хэмптона или острова Нантакет. Из аэропорта Лос-Анджелеса летают вертолеты по нескольким направлениям в Калифорнии, а также в Лас-Вегас. В Торонто можно с площадки в городе долететь до загородного коттеджа или гольф-клуба. Из аэропорта Сиднея летают чартеры в ближайшие города и отели в национальном парке "Голубые горы". Из аэропорта Хобард в Тасмании — до музея MONA. Есть перелеты между греческими островами и Афинами.
Он добавил, что для людей, которые пользуются услугами вертолета, это небольшая сумма. Зато полет из Ниццы в Монте-Карло займет семь минут, а прилетев в Майами, уже через 15 минут можно оказаться на побережье и заказывать чашку кофе.
Павел Зюзин заметил, что массовым явлением аэротакси нигде в мире не стало и не станет ближайшее время. "Все это обсуждение строится на заблуждении, что воздушный транспорт дает ключевые преимущества — абсолютную свободу и мобильность относительно автомобиля, а это далеко не так. Это вид транспорта, использование которого связано с дополнительными рисками и жесткими ограничениями. Если в городе одновременно поднимется 100 такси, то, скорее всего, они будут летать не как им вздумается, а по определенным маршрутам, и приземляться — только там, где это возможно. И не факт, что это место будет близко к тому, куда вам надо. Никакой суперсвободы, на мой взгляд, это не дает", — сказал он.
Между тем по всему миру строят планы создавать воздушное сообщение в городах и ведут разработки прототипов аэротакси. В мае немецкий стартап Lilium объявил об успешном запуске в воздух прототипа пятиместного летающего электротакси. Предполагается, что с 2025 года такие машины будут летать как минимум в двух городах на коммерческой основе. Корпорация Airbus сообщила о начале испытания аэротакси CityAirbus и разработке конвертопланов Vahana. О намерении развивать "мобильные транспортные системы будущего" заявили и в корпорации Boeing, заключив соглашение о стратегическом партнерстве с калифорнийской фирмой Kitty Hawk, построившей прототип двухместного беспилотного аэротакси на электрической тяге с вертикальным взлетом Cora. В июле испанская компания Tecnalia представила первый в королевстве прототип аэротакси, которое не нуждается в пилоте.
Не отстают и в России. В НПО "Авиационно-космические технологии" заявляли о разработке дизайн-концепта российского аэротакси Begaero. О работе над созданием прототипа сообщали в 2018 году в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС. В 2017 году стало известно, что холдинг "Вертолеты России" и компания "СуперОкс" займутся разработкой прототипов скоростного и бесшумного аэротакси с возможностью вертикального взлета. А в компании ОКБ "АТМ грузовые дроны" сообщали об испытаниях беспилотного аэротакси, которое по стоимости будет приближено к обычному такси. Да еще в 2013 году на Ростовском вертолетном заводе Владимиру Путину показывали модель проекта "Аэротакси", который планируется реализовать на базе вертолета Ми-38. Возможно, замена вертолетов на небольшую и бесшумную машину сделает более реальной идею развития аэротакси в городах.
Ася Сафиуллина