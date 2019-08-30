СМИ: на Украине памятник Ленину продали как металлолом

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Шеститонный бронзовый памятник Владимиру Ленину, демонтированный в городе Желтые Воды Днепропетровской области в рамках закона о декоммунизации, продали как металлолом.

"В Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году, - сообщает "Радио Свобода". - Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом за 500 тыс. гривен ($19,8 тыс.)".

Монумент ранее выставила на торги государственная исполнительная служба. За деньги, полученные от продажи, планировалось погасить часть долгов по зарплате жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения Желтоводского горсовета.

Закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Закон предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за четыре года действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.