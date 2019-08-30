Минпросвещения заказало исследование о влиянии мобильников на здоровье школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ заказало трехлетнее исследование, которое оценит влияние мобильных телефонов на здоровье школьников. Об этом в пятницу сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

В августе Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения.

"Прежде всего, это [введение рекомендаций] связано с заботой о здоровье. Потому что на сегодняшний день полного исследования о влиянии гаджетов на здоровье школьников ни в одной стране мира нет <...> Мы заказали такое исследование, большое фундаментальное исследование, трехлетнее исследование, чтобы понять влияние", - сказала Васильева.

Министр добавила, что, по ее мнению, на период образовательного процесса в использовании телефона не необходимости, так как школы и так имеют достаточное количество гаджетов. По ее словам, не все регионы согласны с этими рекомендациями.

"Выступила с определенным заявлением Москва, которая сказала, что мы не хотим принимать эти рекомендации, нам нужны мобильные телефоны в учебном процессе. Я думаю, что это от лукавого, потому что в Москве предостаточно гаджетов в школах, чтобы туда еще дополнять мобильные телефоны как гаджет", - отметила Васильева.

Рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах уже разослали во все регионы страны, сообщила она. При их разработке учитывался опыт Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии, Сингапура и других стран. "89% родителей нас поддержали, 90% учителей, 60% наших детей поддержали, хотя я представляю, как им тяжело расстаться с телефоном", - сказала министр.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2019 году площадкой проведения стала академическая гимназия № 56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА).