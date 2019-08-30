Васильева: подготовка учителями школьников к ЕГЭ во внеурочное время должна оплачиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что учителя должны готовить школьников к успешной сдаче единого госэкзамена во внеурочное время и получать за это оплату.

По словам министра, сегодня происходит какая-то "демонизация" ЕГЭ, некоторые родители нанимают репетиторов для своих детей со второго класса для подготовки к сдаче экзаменов.

"Самое главное, что хочется сделать, что мы должны сделать в регионах: во всех странах мира, где эти "ЕГЭ" пишутся - они по-разному называются - учителя готовят [детей] на факультативах, а факультативы оплачиваются", - сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2019 году площадкой проведения стала академическая гимназия № 56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА).