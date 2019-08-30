Васильева считает целесообразной замену оценок по физкультуре и музыке в школе зачетами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает целесообразным ввести систему зачетов по физкультуре, изобразительному искусству и музыке в школе из-за разных возможностей учеников в обучении по этим предметам.

"Физкультура, музыка и ИЗО - считаю целесообразным ввести зачет. <...> Я много лет преподавала в школе и вузе, все дети разные, я знаю, я ставила оценки за старание, потому что разная память, разные возможности восприятия материала. Я ставила высокие оценки, зная, как человек трудится", - сказала Васильева в пятницу на Общероссийском родительском собрании.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2019 году площадкой проведения стала Академическая гимназия № 56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА).