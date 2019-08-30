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Во Владимирской области заявления об увольнении написали 12 медсестер районной больницы

Как сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Обидин, это связано с сокращением стимулирующих выплат

ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

"Двенадцать медсестер написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате", - сказал он.

По словам главврача, сейчас медсестры, которые написали заявление, получают около 32-35 тыс. рублей в месяц. В результате сокращения стимулирующих выплат, их зарплата сократится на сумму от 400 рублей до 1,5 тыс. рублей. На данный момент в больнице работают порядка 500 медсестер, в штате не хватает трех человек. В случае, если медсестры не заберут заявления, 10 сентября станет их последним рабочим днем.

"На данный момент ищутся другие медсестры, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию. Но мы надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться", - сказал главный врач.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница, на качество медобслуживания в которой в 2017 году на "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловались местные жители. Сейчас в больнице продолжается ремонт, который должен завершиться до конца года.

Ранее заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила. В качестве причины такого шага они указали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже медики отозвали заявления.

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