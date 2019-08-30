Глава "Российского учебника": образованию должны помочь экономические механизмы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Развитие экономических механизмов в России должно содействовать улучшению качества российского образования независимо от формы собственности образовательных организаций, родители должны иметь возможность выбирать между государственными и частными школами, считает гендиректор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

"Наличие механизма позволяет решать системные проблемы. Экономика - это механизм, лучшего механизма наше общество еще не придумало", - сказал Брычкин на круглом столе "Частные инвестиции в образовании" в рамках форума "Город образования", говоря о приоритете экономического подхода к вопросам образования.

В ходе дискуссии на круглом столе мнения экспертов о статусе сферы образования разделились: одни считают, что образование является социальной сферой, другие - что оно относится к сфере экономики.

Что первично: экономика или социальная сфера

"Давайте просто поймем, что образование - это на текущий момент сфера экономики, а не социальная. Как только мы это поймем, у нас сразу поменяется отношение ко всему", - сказал член координационного совета "Деловой России" Александр Рудик.

Он отметил, что медицина, как и экономика, считается социальной сферой, однако в медицину пришел бизнес, и хуже от этого, по мнению эксперта, не стало. Аналогичная ситуация должна сложиться в образовании, считает Рудик.

"Если это экономика, то образование в этой экономической модели - что? Получается, что услуга. И мы, как общество, говорим, что это вредное отношение к сфере образования как к услуге", - ответила на это президент "Рыбаков фонда" Екатерина Рыбакова.

Она добавила, что в сфере здравоохранения клиенту за деньги могут поставить несуществующий диагноз и потом "вылечить" от несуществующей болезни. "И отличие сферы образования от сферы здравоохранения в том, что если мы ведем правильный образ жизни и занимаемся профилактикой, то мы сферы здравоохранения можем избежать, а сферы образования мы не избежим в своей жизни. То есть социальная значимость у образования выше, чем у здравоохранения", - считает она.

"Проблема качества образования не в том, что это бизнес или социальная сфера, услуга или не услуга. Проблема в том, чтобы сделать правильный механизм, который позволяет родителям ребенка выбрать то место, в котором его ребенку дадут качественное образование", - сказал, в свою очередь, Брычкин.