Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов. Об этом рассказал телеканал "Беларусь-1".

Бахчевые на президентском поле успешно возделываются уже несколько лет. Глава государства не раз отмечал, что климат в Белоруссии меняется и вполне позволяет выращивать в том числе нетрадиционные теплолюбивые культуры. Урожай в этом году достойный - порядка 20 тонн арбузов, учитывая, что погодные условия не всегда были благоприятны для роста бахчевых.

Александр Лукашенко, как рассказало телевидение, в минувший четверг сразу по окончании мероприятий во Дворце Независимости, где президент провел более чем двухчасовые переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, отправился на приусадебный участок. Собирать урожай лидеру Белоруссии помогали девушки из его команды, в том числе пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Президент лично подавал девушкам арбузы, подсчитывая урожай.

По традиции часть урожая младший сын президента Николай передаст в подшефный минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов.

В 2014 году президент заметил, что в Минске можно выращивать арбузы "даже вкуснее астраханских", и предложил это делать на белорусском Полесье. Южная культура прижилась в Белоруссии, но требует особого внимания и ухода. По всей стране в этом году урожай прогнозируют в 450 тонн арбузов.

На приусадебном участке президента, кроме арбузов, выращиваются картошка, свекла, огурцы, помидоры, перцы, кабачки, разные сорта подсолнечника. Президент Белоруссии не только сам работает на земле, но и принимая у себя гостей, делится с ними своим аграрным опытом. Несколько лет назад вместе с Александром Лукашенко французский актер Жерар Депардье косил траву и беседовал о сельском хозяйстве в резиденции главы республики в Острошицком городке под Минском.