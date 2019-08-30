Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября в Доме кино

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прощание с российским актером, мастером эпизодических ролей Александром Числовым, который умер на 55-м году жизни, пройдет в Москве 2 сентября. Об этом сообщила в пятницу директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина.

"Прощание начнется в 13:00 мск в понедельник, 2 сентября, в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов", - сказала глава гильдии.

Место похорон пока неизвестно, вопрос будет решен в течение дня. "Гильдия помогает и организационно, и финансово, ситуация там нищенская", - добавила Валерия Гущина.

Александр Числов снимался почти в 150 фильмах. Среди них эпизодические роли в картинах "Сто дней до приказа", "Горячев и другие", "Петербургские тайны", "Курочка Ряба", "Вор", "Легенда номер 17" и другие.