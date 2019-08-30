Лунгин рассказал о состоянии Мамонова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов, который попал 24 августа в московскую больницу с инфарктом и перенес операцию, чувствует себя значительно лучше. Об этом ТАСС сообщил в пятницу режиссер Павел Лунгин.

"Петя лежит в Первой градской больнице, там главврач Алексей Свет, мой друг, я с ним постоянно созваниваюсь, - сказал режиссер. - Ему уже значительно лучше, поводов для беспокойства нет никаких, но по поводу выписки пока не говорят".

Петру Мамонову 68 лет. Он - создатель музыкальной группы "Звуки Му". Мамонов известен по своим моноспектаклям, также он играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме Павла Лунгина "Остров".