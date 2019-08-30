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Власти Мордовии поощрят девятилетнего мальчика, спасшего из горящего дома сестру

Благодарность главы республики ему вручат на торжественной линейке в школе 2 сентября

ТАСС, 30 августа. Власти Мордовии поощрят мальчика из мордовского села Ардатово, спасшего 28 августа из горящего дома четырехлетнюю сестру. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба главы республики.

Пожар произошел около 11:00, в доме в этот момент находились девятилетний Кирилл Кемайкин и его сестра, мать была на работе, а отец ремонтировал баню. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари, а затем обнаружил огонь в коридоре. Мальчик разбудил спящую сестру, разбил окно на кухне и вытащил через него девочку.

"Глава Мордовии Владимир Волков принял решение поощрить Кирилла Кемайкина, который спас из огня свою младшую сестру. В сложной ситуации мальчик не растерялся, спас жизнь не только себе, но и маленькой девочке", - говорится в сообщении.

Благодарность главы республики Мордовия 2 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, мальчику вручит руководитель Дубенского района Сергей Плешаков. Кроме того, Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.

Теги
Волков, Владимир ДмитриевичРоссияМордовия
Северный Кавказ
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