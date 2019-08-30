Власти Мордовии поощрят девятилетнего мальчика, спасшего из горящего дома сестру

ТАСС, 30 августа. Власти Мордовии поощрят мальчика из мордовского села Ардатово, спасшего 28 августа из горящего дома четырехлетнюю сестру. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба главы республики.

Пожар произошел около 11:00, в доме в этот момент находились девятилетний Кирилл Кемайкин и его сестра, мать была на работе, а отец ремонтировал баню. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари, а затем обнаружил огонь в коридоре. Мальчик разбудил спящую сестру, разбил окно на кухне и вытащил через него девочку.

"Глава Мордовии Владимир Волков принял решение поощрить Кирилла Кемайкина, который спас из огня свою младшую сестру. В сложной ситуации мальчик не растерялся, спас жизнь не только себе, но и маленькой девочке", - говорится в сообщении.

Благодарность главы республики Мордовия 2 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, мальчику вручит руководитель Дубенского района Сергей Плешаков. Кроме того, Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.