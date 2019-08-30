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Brexit

Великобритания выделит £3 млн на помощь британцам в странах ЕС после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что эти средства пойдут на помощь тем, кто столкнется с особыми трудностями при получении необходимых документов
Здание парламента Великобритании EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Здание парламента Великобритании
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 30 августа. Правительство Великобритании выделит £3 млн благотворительным организациям, которые будут помогать британцам, постоянно проживающим в странах ЕС, оформлять вид на жительство и другие документы после Brexit. Об этом в пятницу сообщило правительства Соединенного Королевства на своем официальном сайте.

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"Великобритания выйдет из состава ЕС 31 октября, и мы хотим помочь подданным Великобритании, проживающим на всей территории Европейского союза, быть полностью готовыми к Brexit, несмотря ни на какие обстоятельства, - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. - Эти финансовые ассигнования обеспечат людям помощь, которая им понадобится, чтобы защитить их право на постоянное проживание и доступ к государственным услугам".

Сейчас в странах ЕС проживает более одного миллиона британцев. Выделенные средства, в первую очередь, пойдут на помощь тем, кто столкнется с особыми трудностями при получении необходимых документов. К ним относятся пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, жители отдаленных территорий, а также те, кто испытывает языковые трудности при переводе документов.

Посольства Великобритании в странах ЕС уже сейчас помогают британским гражданам, отмечает правительство. Британские власти рекомендуют подданным Королевства уже сейчас подавать документы на оформление разрешения на постоянное жительство, доступ к медицинским услугам, а также замену водительского удостоверения.

В настоящее время подданные Великобритании как страны - члена ЕС имеют право на проживание в государствах сообщества без оформления вида на жительство. Они также имеют право в полном объеме пользоваться бесплатными медицинскими услугами без оформления дополнительных документов и водить машину с британскими правами. После выхода из ЕС проживающие в странах Евросоюза британцы должны будут оформить подобные документы, так же как и граждане других стран, не входящих в Евросоюз.

Теги
ВеликобританияBrexitРааб, Доминик
Северный Кавказ
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