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Ростех предлагает ввести в школах уроки обращения с огнестрельным оружием

Индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов отметил, что современные молодые люди должны знать, что из себя представляет огнестрельное оружие

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" предлагает Министерству просвещения РФ и школам рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием. Об этом сообщил в пятницу в эфире "России-24" индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

"Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас еще в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки. Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение и в программах министерства образования, в школьных программах. Считаем, что это необходимо", - сказал он.

По словам Абрамова, современные молодые люди должны знать, что из себя представляет огнестрельное оружие.

Соответствующая стратегия стимулирования продуктов и услуг в части оборота и учета огнестрельного оружия готовится сейчас Ростехом совместно с Военно-промышленной комиссией и Минпромторгом.

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