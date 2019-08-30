В Ижевске на территории студгородка ИжГТУ открыли памятник Михаилу Калашникову

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Памятник оружейнику Михаилу Калашникову открыли на территории студгородка Ижевского государственного технического университета. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия.

Памятник выполнен из бронзы, его вес составляет около 300 кг, высота 185 см, в руках у Михаила Калашникова одна из его книг под названием "Я с вами шел одной дорогой", а на галстуке небольшая фирменная заколка в виде автомата АК-47. При создании надписей на памятнике использовалась технология инкрустации.

Образ человека-конструктора

Скульптор из Удмуртии, член Союза художников России Павел Медведев рассказал корреспонденту ТАСС, что при работе над памятником приняли решение отказаться от элементов оружия, так как важнее было создать образ конструктора, профессора, доктора технических наук, который бы служил примером для студентов Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова.

"Нам очень хотелось, чтобы это была вещь, связанная с вузом. Все-таки Михаил Тимофеевич - это почетный профессор, и самая главная задача была создать образ конструктора - не просто человека известного, а образ профессора, доктора технических наук - все связанное с наукой, с техникой, чтобы студенты видели пример простого человека, который добился таких вершин благодаря своему умению, желанию и способностям", - рассказал скульптор.

Павел Медведев уже работал над созданием проектов, связанных с оружейником, ранее он выполнил портрет по заказу концерна "Калашников", кроме того, лично был знаком с конструктором, что, по его словам, облегчило ему работу. "Я был лично знаком с Михаилом Тимофеевичем, лично с ним общался, а когда ты видел человека и общался с ним, легче работать, потому что есть общие впечатления и понимание того, что ты делаешь", - сказал скульптор.

Работа над проектом длилась около полугода. На месте памятника ранее располагался бюст Калашникова, который теперь находится в здании университета. "Надеюсь, что памятник будет радовать жителей и станет лицом университета. Получился современный, смотрящий в будущее пример для наших студентов", - сказал скульптор.

Уважаемый всеми

На торжественной церемонии открытия ректор ИжГТУ Валерий Грахов отметил, что благодаря появлению памятника восстанавливается связь времен, событий и поколений. Многие работники вуза лично знали Михаила Калашникова и до сих пор помнят встречи, проходившие с конструктором в университете.

"Нам очень хотелось, чтобы в этом памятнике каждый увидел своего Калашникова и в это же время - Калашникова общего для нас всех - ижевского инженера, конструктора, лучшего представителя российской оружейной школы, человека открытого и настоящего, уважаемого всеми: и студентами, и руководителями крупнейших государств мира. У каждого из нас, кто знал Михаила Тимофеевича, остались свои глубоко личные воспоминания о нем, но таков масштаб личности этого человека, масштаб его судьбы, что, вспоминая о нем, думаешь о судьбе России на протяжении всего XX века", - сказал Грахов.

По мнению дочери конструктора Елены Калашниковой, звание оружейной столицы России Ижевску необходимо добиваться именно такими событиями и вниманием к оружейникам. "Когда будет внимание к оружейникам, то и студенты, и молодежь захотят ими быть, потому что ничего не может создаваться просто так, искусственно. Надо уважать наше прошлое, чтобы и молодежь пыталась встать на этот путь, надо зажигать, зажигать творчеством. Надеюсь, что памятник будет как-то мотивировать студентов на то, чтобы встать рядом", - сказала она.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника, завершилось возложением цветов.

До открытия на территории студгородка ИжГТУ в Ижевске было установлено два памятника Калашникову - один около музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия его имени, второй в виде бюста - на территории сквера у монумента боевой и трудовой славы.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Созданный им автомат АК-47 появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.