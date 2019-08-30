Молодежный совет по благоустройству создадут при Минстрое

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Молодежный совет по благоустройству для развития нацпроектов планируется создать при Министерстве строительства и ЖКХ России. Об этом сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на первом Всероссийском молодежном форуме развития территорий в Ставрополе.

"При Минстрое создается сейчас молодежный совет по благоустройству. Мы будем заниматься развитием проекта "Жилье и городская среда", но мы на этом не хотим останавливаться. Мы хотим сделать в принципе те координационные советы с волонтерами, молодежью, которые будут нацелены на реализацию всех нацпроектов, которые реализует Минстрой", - рассказал Егоров.

Он также сообщил, что форум планируется сделать ежегодным и включить в состав мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда". "Хочу анонсировать, что в апреле месяце [2020 года], дату мы потом сообщим, второй форум состоится в одном из древнейших городов России - это Ростов Великий", - добавил Егоров.