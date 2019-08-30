В Новгородской области открыли памятные знаки в честь погибшего Героя РФ Николая Филина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Памятные доски открыли на фасадах дома и школы в Валдайском районе Новгородской области, где жил и учился погибший в Баренцевом море в июле этого года Герой РФ Николай Филин. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава района Юрий Стадэ.

Что известно о подводниках, погибших в Баренцевом море

"Мы открыли памятный знак, установленный на доме, где вырос Николай Филин, в деревне Красилово, а сегодня чуть раньше была открыта памятная доска на школе, где он учился", - сказал Стадэ.

Дом, где Николай Филин провел детство, сохранился, власти района и родственники приняли решение установить на здании памятную доску. Еще одна появилась на фасаде школы в селе Едрово Валдайского района Новгородской области, там подводник учился с 1977 по 1979 год.

Николай Филин стал Героем РФ в 2018 году, также был награжден четырьмя орденами Мужества (одно из награждений посмертное), орденом "За военные заслуги".

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля президент России подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.