Главврач Британии назвала устойчивость к антибиотикам предпосылкой к массовому вымиранию

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Устойчивость к противомикробным препаратам наравне с последствиями изменения климата стала одной из самых серьезных угроз для человечества, которая вскоре может привести к его массовому вымиранию. Со столь мрачным прогнозом выступила главный санитарный врач Великобритании Салли Дэвис.

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"Устойчивость к антибиотикам является главной угрозой, которая может убить нас еще до изменения климата", - предупредила Дэвис в интервью телеканалу Sky News. "Ежегодно [в Великобритании] будут умирать как минимум 10 млн человек, если нам не удастся справиться с этой проблемой", - предсказала она. Чрезмерное использование лекарств, необходимых для борьбы с инфекциями, по мнению Дэвис, привело к появлению так называемых супербактерий, против которых обычные медицинские препараты бессильны.

При этом, как подчеркнула врач, антибиотики используют не только в медицине, но и в сельском хозяйстве в качестве кормовых добавок для животных. В связи с этим власти Соединенного Королевства должны запретить импорт говядины и других видов мяса из стран, где нарушены санитарные нормы безопасности. Поскольку "противомикробные препараты лежат в основе современной медицины", и без них невозможно проведение различного рода операций без риска получения инфекций, необходимы эффективные меры для решения данной проблемы, считает она.

ВОЗ не дремлет

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальную разъяснительную кампанию, направленную на борьбу с растущей устойчивостью болезнетворных микробов к антибиотикам, однако прогресс, которого удалось достичь до настоящего времени в решении этой задачи, расценивается как недостаточный. Новая кампания получила название "AWaRE". Это аббревиатура состоит из трех английских слов: access (доступность), watch (наблюдение) и reserve (резервирование). Основная задача данной инициативы заключается в том, чтобы сделать применение противомикробных медикаментов более безопасным и действенным.

Для достижения поставленной цели эксперты разделили антибиотики на три группы. В первую из них, в частности, включены те из них, которые должны применяться по меньшей мере в 60% случаев, поскольку имеют узконаправленное действие и не увеличивают сопротивляемость многочисленных болезнетворных микроорганизмов. Эти препараты, кроме того, менее дороги, поскольку имеют "копии" в виде дженериков.

По оценкам ВОЗ, более 50% антибиотиков "применяется во многих странах ненадлежащим образом", в частности для лечения вирусных заболеваний. Особую обеспокоенность в организации вызывает рост устойчивости к лекарствам у таких бактерий, как Acinetobacter, Eschirechia coli и Klebsiella pneumoniae, которые нередко поражают пациентов в больницах. Когда антибиотики перестают эффективно работать, как указали в ВОЗ, требуется более дорогостоящее лечение и госпитализация, что ложится тяжелым бременем на и без того истощенные бюджеты в сфере здравоохранения.