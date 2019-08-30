В Приамурье временно запретили продавать местную свинину из-за АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Временный запрет на продажу местной свинины ввели в пятницу в Амурской области из-за вспышек в регионе африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте регионального правительства.

Карантин из-за вируса АЧС введен на территории 4 районов области: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. В зону отчуждения животных попали 20 населенных пунктов с общим количеством 6806 голов свиней. На территории села Усть-Ивановка Благовещенского района уничтожили 730 свиней. В зоне отчуждения остаются 19 населенных пунктов, где находятся 6076 пораженных голов, которые также предстоит уничтожить.

"На территории всего Приамурья введен временный запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения. Такие меры приняты в связи с режимом ЧС в области из-за вспышек африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Как уточняется, соответствующее решение приняли региональные власти на заседании КЧС при губернаторе Приамурья Василии Орлове. Запрет на продажу мяса предполагает, что на прилавки магазинов, рынков и супермаркетов не должна попадать продукция из амурской свинины. Нарушителям будет грозить административная ответственность: для них предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 3,5 тыс. рублей. Специалисты областного управления Россельхознадзора усилили работы на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС.

"Если говорить о нашей свиноводческой продукции, продажа которой сейчас приостановлена, то специалисты ветуправления не имеют права выписывать документы на свиное мясо. С завтрашнего дня мы начинаем рейды на территории всей области. Мы проверим городские и стихийные рынки, ярмарки выходного дня и крупные дискаунтеры", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Россельхознадзора по Амурской области Яны Любченковой.