Документы для маткапитала в роддомах Подмосковья начнут выдавать до конца сентября

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Все роддома и перинатальные центры Московской области начнут предоставлять пакет необходимых для получения материнского капитала документов до конца сентября. Сейчас эта услуга тестируется в нескольких учреждениях, сообщила в пятницу журналистам замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

"Комплексная услуга [оформления документов] в родильных домах и перинатальных центрах во всей Московской области включает в себя свидетельство о рождении, справку о рождении для получения единовременного пособия, ИНН, полис медицинского страхования, а также прикрепление к детской поликлинике и детскому саду. Сейчас также внедряется возможность получения документов для получения материнского капитала <…> По материнскому капиталу прошли пилоты [пилотные проекты]. Мы надеемся, в течение сентября этот сервис будет реализован <…> во всех родильных домах", - сказала Лазарева.

Услугу подготовки документов для родителей новорожденных стали оказывать в области с августа 2019 года. Для этого в роддомах и перинатальных центрах начали работать сотрудники ЗАГС. Все бумаги готовятся до выписки женщины из учреждения.

Лазарева также отметила, что мощности родильных домов и перинатальных центров Подмосковья на 30% превысили потребность региона. "Мы на сегодняшний момент можем принять на 30% больше женщин на роды <...> Наша задача - создавать лучшие условия и совершенствовать материальную базу <…> У нас есть план, чтобы все наши родильные дома работали на полную мощность, и к нам приезжало больше женщин", - добавила замминистра.

По словам Лазаревой, сейчас учреждения области могут принять до 100 тыс. женщин в год. Согласно данным пресс-службы областного минздрава, в регионе шесть крупных перинатальных центров.

Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала индексируется и сейчас составляет 453 тыс. рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту РФ Владимиру Путину продлить программу до 2025 года, по ее словам, решение об этом должно быть принято до конца 2019 года.