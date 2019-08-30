На Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону

МОСКВА 30 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу принял участие в открытии памятника народному артисту СССР, депутату шести созывов Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, призвав в ходе церемонии хранить память о творчестве и поступках певца, которые всегда были направлены во благо своей страны. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины, - сказал Володин. - Хочется подчеркнуть, что в первую очередь Иосиф Давыдович служил своей стране". "Он это делал и на сцене, и общаясь со своими избирателями. Он отстаивал свою позицию в Государственной думе", - указал спикер.

Володин напомнил, что Кобзон предлагал себя в качестве заложника в обмен на освобождение детей из захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, делал все для скорейшего завершения военных действий в Афганистане, выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поддерживал солдат в Грозном и Каспийске. "Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон", - подчеркнул Володин.

Со своей стороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что "такие люди, как Кобзон, [режиссер Станислав] Говорухин не просто украшали Государственную думу, они привносили в нее совершенно особенную атмосферу творчества, поиска, подвига".

Первая женщина в космосе, депутат Валентина Терешкова в свою очередь подчеркнула, что для космонавтов Кобзон был "особенным человеком". "Нас познакомил с ним Юрий Алексеевич Гагарин. И с тех пор ни на миг не прерывалась наша дружба", - сказала она.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Кобзон был депутатом Государственной думы шести созывов, с 2003-го по 2011 год занимал пост председателя комитета по культуре.