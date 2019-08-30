Священный Синод РПЦ заменил ректора Московской духовной академии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима (Творогова) ректором Московской духовной академии (МДА) вместо архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова). Журналы заседания Священного Синода опубликовали в пятницу на официальном сайте РПЦ.

"Ректора Московской духовной академии преосвященного архиепископа Верейского Амвросия, викария святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от занимаемой должности с благодарностью за понесенные труды и назначить ректором Сретенской духовной семинарии. Преосвященного епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима назначить ректором Московской духовной академии, освободив его от управления Душанбинской епархией. Преосвященному Питириму быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", - говорится на сайте патриархии.

Архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) являлся ректором МДА с 14 июля 2018 года и исполняет обязанности ректора Сретенской духовной семинарии с 9 июля 2019 года. Согласно решению Священного Синода, в пятницу он назначен ректором Сретенской духовной семинарии, а также наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве. "Наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы в дополнение к несомому послушанию назначить преосвященного архиепископа Верейского Амвросия, ректора Сретенской духовной семинарии", - сообщается в журналах заседания Священного Синода.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим (Творогов) был рукоположен в епископы 1 августа 2012 года в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Священный Синод РПЦ, согласно действующему уставу, является органом управления Русской православной церкви в период между архиерейскими соборами. Архиерейский собор - высший орган иерархического управления РПЦ. Заседание Священного Синода в пятницу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, оно стало 60-м за годы его патриаршества. В заседании принял участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

МДА - крупнейший центр духовного образования в РПЦ, одно из старейших высших ученых заведений России. Она была основана 12 декабря 1685 года. Сретенская духовная семинария, основанная в 2002 году на базе Сретенского высшего православного монастырского училища, располагается на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Ее задачей является подготовка православных священнослужителей. В сентябре 2011 года в семинарии была введена Болонская система образования.

Зарубежные епархии

Священный Синод Русской православной церкви назначил новых архиереев в Филиппино-Вьетнамскую и Будапештско-Венгерскую епархии.

"Преосвященному митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу в дополнение к несомому послушанию поручить управление Филиппино-Вьетнамской епархией патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указанной епархии "Манильский и Ханойский" <…> Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию поручить управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии "Будапештский и Венгерский", - написано на сайте патриархии.

Митрополита Венского и Будапештского Иоанна (Рощина), управлявшего Будапештско-Венгерской епархией с 30 мая 2019 года, Священный Синод освободил от должности, "оставив за ним управление Венско-Австрийской епархией с титулом "Венский и Австрийский". Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) получил епископскую хиротонию 14 января 2004 года. Он был возведен в сан митрополита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля 4 ноября 2015 года.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) был рукоположен в епископы 12 июня 2011 года и получил сан митрополита 1 февраля 2015 года. Он возглавляет Ханты-Мансийскую митрополию с 25 декабря 2014 года.

Наместники ставропигиальных монастырей

Священный Синод РПЦ назначил новых наместников в Сретенский, Саввино-Сторожевский и Иоанно-Предтеченский ставропигиальные монастыри.

"Наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы в дополнение к несомому послушанию назначить преосвященного архиепископа Верейского Амвросия, ректора Сретенской духовной семинарии. Освободить от должности наместника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Савву (Фатеева)… и назначить на эту должность архимандрита Павла (Кривоногова) <…> Настоятельницу Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумению Афанасию (Грошеву) освободить от занимаемой должности… и назначить на эту должность монахиню Елисавету (Никишину)", - написано на сайте патриархии.

Архимандрит Савва (Фатеев) был наместником Саввино-Сторожевского монастыря с 16 декабря 2006 года, решением Священного Синода в пятницу он был переведен в братию Троице-Сергиевой лавры. Архимандрит Павел (Кривоногов), сменивший его на должности настоятеля, также был насельником Троице-Сергиевой лавры.

Игумения Афанасия (Грошева) была пострижена в монахини 24 февраля 1988 года и исполняла обязанности настоятельницы Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Москве с 26 декабря 2001 года. Монахиня Елисавета (Никишина), назначенная настоятельницей монастыря, ранее была насельницей ставропигиального Иоанновского женского монастыря в Санкт-Петербурге.

Ставропигиальными монастырями называются обители, которые находятся под непосредственным управлением патриарха.