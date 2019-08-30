Более 150 нелегалов проникли на территорию автономного города Испании

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 153 нелегальных мигрантов смогли проникнуть на огороженную территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Марокко. Об этом в пятницу сообщило агентство Europa Press.

По его данным, инцидент произошел около 07:20 по местному времени (08:20 мск). Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов, не менее 11 сотрудников гражданской гвардии пиренейского королевства получили травмы. Также сообщается о 16 пострадавших мигрантах.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой. Несмотря на это, мигрантам иногда все же удается перебраться через ограду, при этом они зачастую получают ранения и травмы.

Издание отмечает, что последний подобный крупный инцидент произошел в июле 2018 года, когда на территорию Сеуты смогли попасть 600 мигрантов.