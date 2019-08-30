Люди предпенсионного возраста смогут освоить специальность лаборанта химанализа в САФУ

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Специальность лаборанта химического анализа смогут получить лица предпенсионного возраста в Северном Арктическом федеральном университете (Архангельск). Как рассказала ТАСС начальник управления дополнительного образования САФУ Анастасия Зайцевская, в этом году планируется набрать две группы не менее 10 человек в каждой.

"Впервые в этом году, мы предлагаем предпенсионерам пройти обучение по программе профессионального обучения "Лаборант химического анализа". Для программ профессионального образования достаточно базы в виде оконченной школы. Мы планируем набрать две группы, минимум 10 человек в каждой", - сказала Зайцевская.

Программа разработана в соответствии с международными стандартами Worldskills Russia, реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции во многих отраслях промышленности. Лаборанты химического анализа должны быть готовы определять оптимальные средства и методы анализа различных природных и искусственных материалов, проводить качественный и количественный анализы с применением современных химических и физико-химических методов анализа.

"Программа обучения рассчитана на 144 часа, обучение будет проходить в вечернее время три раза в неделю, плюс в один из выходных дней", - добавила собеседница агентства.

В САФУ на безвозмездной основе будут набраны группы лиц предпенсионного возраста на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации "3D-моделирование изделий в машиностроении" и "Программные решения для бизнеса". "По этим программам мы планируем открыть несколько групп, по 3D-моделированию группы будут открыты в Северодвинске, поскольку там находятся предприятия, где эта квалификация востребована", - отметила Зайцевская.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.