Голубев: проверку противопожарной безопасности прошли все школы Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Ростовской области прошли проверку спасателей на противопожарную безопасность и готовы принять школьников в новом учебном году. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев после заседания региональной комиссии по обеспечению пожарной безопасности.

"Из почти 2,7 тыс. обследованных образовательных учреждений Ростовской области примерно половину составили школы и школы-интернаты. Проверку противопожарной безопасности прошли 100% школ области", - сказал Голубев.

На заседании, кроме того, было рассмотрено использование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для контроля за состоянием автоматической пожарной сигнализации на объектах социальной сферы, а также подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

"Обеспечение безопасности в учебных заведениях остается в числе наиболее важных вопросов, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших детей. Прошу глав муниципалитетов держать эту тему на постоянном контроле", - уточнил Голубев.