Юриспруденция и соцработа стали популярными направлениями в госуниверситете Ингушетии

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Приемная кампания завершилась в Ингушском государственном университете, самыми популярными направлениями стали "Социальная работа" и "Юриспруденция". Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе вуза.

"Наибольший конкурс на направления "Информационные системы и программирование", "Социальная работа", "Юриспруденция" и "История". На очное отделение наибольший конкурс в 2019 году был в группе "Юриспруденция" - 15,3 заявления на место (в 2018 году - 15,64). Наибольший конкурс на заочное отделение был на новое направление "Социальная работа" и составил 4,41 заявления на место", - рассказали в вузе.

Как отмечается, контрольная цифра приема в ИнгГУ на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в 2019 году составила 1043 человека, из них первый курс очного отделения - 606 человек, на заочное отделение - 237 человек, магистратура - 202 человека.

"В течение 2018-2019 учебного года нами проводились дни открытых дверей, велась работа с абитуриентами в профильных классах, интервью и публикации в средствах массовой информации, олимпиады школьников по направлениям, другая профориентационная работа в школах", - приводятся слова ответственного секретаря приемной комиссии ИнгГУ Захидат Султыговой.

Ранее сообщалось, что с сентября в вузе открываются новые направления подготовки: "Нефтегазовое дело", "Социальная работа", "Экология и природопользование", "Электроэнергетика и электротехника". Кроме того, направление "Педагогическое образование" дополнилось профилями "География/БЖД" и "История/Обществознание".

ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".