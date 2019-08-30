В бюджет Кубани на 2020 год заложат порядка 450 млн рублей на доплаты учителям

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Власти на Кубани предусмотрят в бюджете на 2020 год порядка 450 млн рублей на доплаты учителям за руководство классами, размер доплат каждому преподавателю увеличат на одну тысячу рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"В следующем году доплату за классное руководство кубанским педагогам увеличат на тысячу рублей. В бюджете на 2020 год на доплаты учителям предусмотрено порядка 450 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным администрации края, в 2019 году на эти цели было заложено более 415 млн рублей. Всего в 2019 году на развитие образования на Кубани предусмотрено более 90 млрд рублей, это на 11% больше, чем в 2018 году. На эти средства строятся школы, закупается новое оборудование, проводится капитальный ремонт школ, выплачивается зарплата педагогам. Так, в 2019 году на Кубани строят 10 новых школ, в 118 проводится капитальный ремонт и обновление материально-технической базы.

"Современные классы, лаборатории, в целом комфортные школы - важная составляющая успеха всего образовательного процесса. Это часть работы по воспитанию прогрессивной молодежи, которым предстоит создавать наш завтрашний день. Классное руководство - это очень важно, педагоги уделяют внимание, ищут подход к каждому ученику, даже если в классе 39 детей", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

В 2019 году на Кубани в школы набрано порядка 670 тыс. школьников, из них 72 тыс. - первоклассников. В регионе существуют более 3 тыс. образовательных учреждений, в них обучаются почти 1,2 млн детей, работают более 130 тыс. педагогов. Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут в 1201 образовательном учреждении, в них примут участие более 600 тыс. граждан.

Ранее в регионе существовала проблема нехватки учебных мест, это связано с большим количеством людей ежегодно переезжающих жить в Краснодарский край. В последние годы в регионе активно ведется строительство новых учебных заведений, так за последние четыре года на Кубани открыли 36 новых школ.