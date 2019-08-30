Средний балл абитуриентов Северо-Кавказского федерального университета повысился до 72

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Средний балл поступающих в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) повысился в 2019 году до 72, сообщил в пятницу пресс-центр университета.

"Активная профориентационная работа вуза привела к повышению среднего балла ЕГЭ. В 2019 году он составил почти 72 балла - на два больше, чем в прошлогоднюю кампанию. Это рекорд для СКФУ <…> В приемную комиссию крупнейшего вуза региона поступило более 30 тыс. заявлений, в результате на первый курс университета были приняты 6496 человек", - уточняется в сообщении пресс-центра.

Среди первокурсников - представители 60 регионов России и 27 стран, в их числе пять стобалльников. Среди популярных направлений подготовки: экономика, юриспруденция, информационные системы и технологии, медицинская биохимия, международные отношения, перевод, дизайн, связи с общественностью.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. В СКФУ реализуется 159 направлений подготовки, разработаны и реализуются восемь билингвальных образовательных программ.