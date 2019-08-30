В Петербурге открыли Общественную приемную городской ОП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Общественная приемная Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга открылась в пятницу в Федеральном доме при участии представителей ОП РФ.

"Сегодня мы открываем приемную Общественной палаты. Она будет здесь находиться постоянно. Открываем накануне большого политического события в нашем городе - это выборы высшего должностного лица и выборы депутатов муниципальных образований", - сказал зампредседателя городской ОП Александр Вахмистров на открытии приемной.

В приемной можно будет получить консультации по реализации общественного контроля за избирательным процессом в городе или в случае нарушения избирательных прав. В единый день голосования, 8 сентября, здесь будет работать кол-центр, на горячую линию которого граждане смогут направлять обращения по вопросам выборов.

Вахмистров отметил, что ОП Санкт-Петербурга при участии территориальных избирательных комиссий города завершила второй общегородской этап обучения наблюдателей. Первый этап обучения прошел в конце июля на базе Большого концертного зала "Октябрьский". Подготовлено более 4 тыс. общественных наблюдателей. На все избирательные участки города, а также экстерриториальные участки в Ленинградской и Псковской областях направят по два наблюдателя.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил высокое качество работы петербургской ОП в сфере организации наблюдения за выборами. "Хочу отметить высочайший уровень организации всех процедур, за которые отвечает Общественная палата Санкт-Петербурга, начиная с высочайшего уровня обучения", - сказал Малькевич.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября, в них примут участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выдвинутый КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Также 8 сентября в Петербурге выберут депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов.