Культурно-образовательный лагерь "Таланты Арктики. Дети" открылся в Анапе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Церемония открытия международного культурно-образовательного лагеря "Таланты Арктики. Дети" для талантливых детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прошла в четверг в Анапе, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

"Детский летний лагерь будет посвящен Международному году языков коренных народов. В проекте примут участие 150 детей из 13 субъектов, для которых подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа. Занятия по родному языку, мастер-классы и лектории, посвященные Году театра в России, уроки риторики, иностранного языка и географии, изучение культуры и истории народов России и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что открытие лагеря является частью проекта по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов. При этом также решаются задачи социализации и интеграции детей, формирования у них гражданской идентичности и экологической ответственности.

"Информация о мероприятиях проекта "Таланты Арктики. Дети" и его итогах будет представлена Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов, по инициативе которого был провозглашен международный год, и руководящему комитету по его подготовке, созданному при ЮНЕСКО", - отметили в ФАДН.

Смена лагеря продлится до 10 сентября. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ПАО "Лукойл", ассоциации "Талантливая молодежь" и ПАО "ГМК "Норильский никель".