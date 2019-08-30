Эксперт: учителя истории могут погружать детей в эпоху с помощью цифровых ресурсов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Преподаватели истории в школах могут использовать возможности электронных форм учебников, в том числе архивные фото-, видео- и аудиоматериалы, чтобы погрузить детей в эпоху, дать им представление о ее культуре, считает ведущий методист по истории и обществознанию корпорации "Российский учебник" Сергей Агафонов. По его словам, электронные формы учебников корпорации на сайте "Московской электронной школы" (МЭШ) и цифровой образовательной платформе LECTA дают такую возможность.

"К сожалению, тема культуры у нас чаще всего превращается в простое перечисление имен и названий, они ничего не говорят нашим ученикам. С помощью доступных цифровых образовательных ресурсов урок можно сделать не просто наглядным, но и сделать так, чтобы школьники ощутили себя в атмосфере того времени", - сказал Агафонов на презентации возможностей цифровых учебников по истории корпорации "Российский учебник" на платформе МЭШ, которая прошла в пятницу на форуме "Город образования" в Москве.

Агафонов продемонстрировал имеющийся на сайте МЭШ электронный учебник истории для 10 класса ("История России XX века", авторы И.Л. Андреев, О.В. Волобуев), видео- и аудиоматериалы, представленные в нем и привязанные к темам и параграфам. Это, в частности, видеофрагменты советских фильмов, музыка из кино, аудиозаписи песен начала XX века, записи выступлений советских политических деятелей.

"Это фрагменты фильмов, музыкальных произведений, фотографии, которые подобраны по темам истории. В учебнике корпорации "Российский учебник" эти ресурсы распределены между параграфами и главами, поэтому этим очень легко пользоваться, даже если учитель работает по другим учебникам", - пояснил он.

Интернет не поможет

"Мы решаем очень важную задачу. Нам много говорят, что школа должна себе вернуть воспитательную миссию. На самом деле школа, как и все на свете, воспитывает - другой вопрос, что она воспитывает. Если мы не познакомим детей с этими фрагментами фильмов, музыкой той эпохи на занятиях в школе, наши дети могут не увидеть эти произведения в дальнейшем", - считает Агафонов.

Он подчеркнул, что советское и дореволюционное культурное наследие слабо входит в современную молодежную культуру в том числе потому, что молодые люди могли никогда не видеть и не слышать фильмов и песен, созданных в СССР.

"При всем том многообразии современного российского хип-хопа никто из них практически не занимается сэпмлированием (обработкой - прим. ТАСС) советской музыки, я уж не говорю про российскую музыку более ранних периодов. Однако это можно и интересно было бы сделать. Наша задача - учителей истории, естествознания - заключается в том, чтобы познакомить их со всем многообразием советской культуры: музыкальной, художественной, кино-, фото-, изобразительной. Потому что, если мы этого не сделаем, никто этого не сделает, они ничего этого не увидят", - сказал Агафонов.

Эксперт не согласился с тем, что подростки все знают из интернета без посторонней помощи. "Популярно мнение, что современный подросток и так все знает и все найдет в сети. Но мне все же кажется, что это не так. Учитель знает больше. И если учитель ему не покажет и не расскажет, ученик может этого никогда не увидеть", - отметил Агафонов.