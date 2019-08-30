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Санитарок Болховского интерната для престарелых уволили после видео с пенсионером на полу

Старшая медсестра и глава учреждения получили выговор

ОРЕЛ, 30 августа. /ТАСС/. Палатные санитарки Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области уволены после разбирательства, начатого в связи с появлением в интернете видеозаписи, где запечатлен лежащий на полу истощенный пенсионер. Старшая медицинская сестра и директор учреждения получили выговор, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната", - говорится в сообщении.

Контроль за работой младшего медперсонала будет усилен. Кроме того, областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в ближайшее время проведет комплексную выездную проверку Болховского и других интернатов региона.

Вечером 27 августа в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как на полу лежит пенсионер в футболке и подгузнике. Правительство области начало проверку, глава региона Андрей Клычков пообещал, что будут приняты кадровые решения. Следственное управление СК по Орловской области также начало проверку.

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