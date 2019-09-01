Орешкин с детства болеет за ЦСКА, несмотря на то, что одноклассники болели за "Спартак"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин болеет за футбольный клуб ЦСКА со школьных времен, несмотря на то, что все его одноклассники болели за "Спартак", рассказал Орешкин в интервью ТАСС.

"Давняя любовь, с середины девяностых годов. Старший брат подсадил. Мы с ним ходили еще на старый стадион на Песчанке. Важно понимать, что я начал симпатизировать ЦСКА в тяжелую эпоху, когда команда боролась за сохранение прописки в высшей лиге, балансировала на грани вылета. В моем классе все пацаны болели за "Спартак", и только я за ЦСКА. Конечно, меня дразнили, постоянно прессовали, но я не сдавал позиции", - сказал Орешкин.

"С самого начала девяностых армейцы не могли обыграть спартаковцев, в лучшем случае была ничья. Школу я окончил в мае 1998-го, и первая за долгое время победа случилась в августе того года: ЦСКА выиграл 4:1. Команда тренера Долматова поднялась с низов турнирной таблицы на второе место. Представляете драматизм ситуации? Как я хотел сказать одноклассникам всё, что думал в тот момент!" - добавил министр.

По словам Орешкина, он ездил и на заграничные матчи любимой команды, но самым запоминающимся стал матч в Лиссабоне в 2005 году, когда ЦСКА выиграл кубок УЕФА. "В феврале 2018-го был на матче ЦСКА - "Црвена Звезда" в Белграде. Это Лига Европы. А самый запоминающийся выезд случился четырнадцать лет назад. 18 мая 2005-го армейцы выиграли в Лиссабоне Кубок УЕФА, и я видел это собственными глазами. Такое не забывается! Недавно общался с Валерием Газзаевым. Вспоминали", - сказал министр.

Орешкин рассказал также, что по возможности старается не пропускать домашние матчи ЦСКА. "Домашние матчи стараюсь не пропускать, если, конечно, не в командировке. Иногда жена и дочка составляют компанию. Настя впервые была на стадионе в полгодика, сейчас ей три. К сожалению, интерес к футболу у дочки поугас, теперь ее больше интересует гимнастика и балет. А я без футбола не могу. Если даже не удается посмотреть телетрансляцию, слежу через интернет. Но с атмосферой стадиона это, конечно, не сравнится", - сказал Орешкин.

"Ведь что для меня футбол? Когда прихожу на работу, понимаю, что всё зависит от меня: буду хорошо работать, получу нужный результат. Надо не переживать, а впахивать. На стадионе иная история, от меня ничего не зависит, можно только смотреть, переживать, болеть", - заключил министр.